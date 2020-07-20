Açık hava egzersizleri Hayrettin Karaca’da başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen açık hava egzersizleri, Eskişehirlileri sporla buluşturmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesnin kent halkının spor ile buluşması adına gerçekleştirdiği etkinlikler sürüyor. Tepebaşı sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği egzersiz programları, Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı’nda da başlıyor. 22 Temmuz’da yapılcak egzersizler, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 19.30’da gerçekleştirilecek.

Düzenlenen egzersiz programlarına katılan vatandaşlar, sağlıklı bir şekilde spor yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine böyle bir imkanın sağlanmasından ötürü Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletirken, Tepebaşı yetkilileri de egzersiz programlarına katılacak vatandaşlara, “Sağlınız için; havlunuzu, suyunuzu ve matınızı yanınızda getirmeyi unutmayın” uyarısında bulunuyor.

Öte yandan yetkiler, egzersiz programları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların, 0 530 158 34 28 numaralı telefondan ilgililere ulaşabileceğini bildirdi.

