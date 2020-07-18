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Açık havada sinema keyfi

MALATYA HABERLERİ  | 18.07.2020 17:49 | Son Güncelleme

Covid 19 salgının devam ettiği bugünlerde sosyal ve kültürel etkinlikleri sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, açık havada sinemaseverleri bir araya getirdi.Sinema buluşmalarının ikincisi Sanat Sokağı Gençlik Merkezi bahçesinde yapıldı.

Açık havada sinema keyfi

Covid 19 salgının devam ettiği bugünlerde sosyal ve kültürel etkinlikleri sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, açık havada sinemaseverleri bir araya getirdi.
Sinema buluşmalarının ikincisi Sanat Sokağı Gençlik Merkezi bahçesinde yapıldı. Ölü Ozanlar Filmine, Malatyalılar ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz haftalarda otomobilde sinema keyfi, Türk Sanat Müziği konseri organizasyonları beğeni toplamıştı.
Ölü Ozanlar filmini açık havada izlemeye gelen vatandaşlar nezih bir ortamda heyecana ortak oldular. Bu tür organizasyonlarla stres attıklarını ifade eden vatandaşlar, organizasyonda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ettiler.

Açık havada sinema keyfi

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