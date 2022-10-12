"Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" etkinliklerinin 6'ncısı 20 Ekim'de yapılacak

İSTANBUL (AA) - Teknopark İstanbul, kuluçka merkezi Cube Incubation aracılığıyla gerçekleştirdiği girişimci-yatırımcı ve firma buluşmalarının 6'ncısı 20 Ekim'de düzenleyecek.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, "Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" adıyla gerçekleştirilen etkinlik, hem girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine destek veriyor hem de sermaye desteği bulmaları için yatırımcılar ile aralarında köprü görevi görüyor.

İstanbul Kurtköy'deki Teknopark İstanbul kuluçka merkezi Cube Incubation'da düzenlenecek buluşmada, güçlü kurum ve firmalar, ulaştırma ve lojistik odaklı girişimleri tanıma imkanı bulacak. Yeni ortaklıkların oluşmasına zemin hazırlayan girişimci-yatırımcı ve firma buluşmasında 7 girişim, proje ve ürünlerini yatırımcı ve kurumsal firma temsilcilerine yüz yüze anlatacak.

Teknopark İstanbul'da çalışmalarını yürüten 7 girişim ve uzmanlık alanları şu şekilde:

"FENNET: Endüstriyel alanda ihtiyaç duyulan işlemci temelli ürünler tasarlanması ve üretilmesi üzerine çalışır.

İstanbul Çekirdek: Ağır vasıta ticari araçların arıza durum tespitini, sensör verilerini, kamera görüntülerini raporlayan ve tek merkezden yöneten donanım ve yazılım sistemleri geliştirir.

Navlungo: İhracatçılar/ithalatçılar ile yurt dışına kargo gönderenler için lojistik teklifi bulma, satın alma ve yönetme platformu olarak uluslararası ticarette lojistik sürecini kolaylaştırmayı sağlar.

LojiPark: Lojistik sektöründe 870 bin bireysel araç sahibi üzerinden gerçekleşen, günlük 450 bin sevkiyatı dijitalleştirerek yük sahipleri ile araç sahiplerini buluşturan bir platform.

Optiyol: Rota optimizasyonu, sürücü uygulaması ve planlayıcılar ile son müşteriler için canlı izlemeden oluşan bir teslimat, yönetim çözümü.

SGN Lojistik: Lojistik üzerine tamamen elektrikli şehir içi taşımacılık aracının geliştirilmesi üzerine çalışır. ShipShack: ShipShack, yenilikçi bir lojistik deneyimi ile e-ticaret işletmelerinin gelirlerini artırır."

