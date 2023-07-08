Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman 2023? MEB AÖL 3. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi?

AÖL 3. dönem sınavlarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Açık öğretim Lisesi (AÖL) kayıt sürecinin 23 Haziran tarihinde sona ermesinin ardından sınav tarihleri beklenmeye başladı. Sınavlarda öğrencilere 20 dakika ve 25 soru verilmektedir. 100 puan üzerinden değerlendirilen AÖL sınavlarında geçme notu 45'dir. İşte AÖL 3. dönem sınavlarına ilişkin detaylar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz 3. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak sınavların kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Temmuz ayında yapılması bekleniyor. MEB'den konuya ilişkin resmi br açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

Açık Lise sınavlarının nasıl yapılacağı henüz belli olmadı. Ancak AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilmişti. Buna göre AÖL 3. dönem sınavlarının da online olması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.



