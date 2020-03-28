YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Açık pazaryeri temizlenerek dezenfekte edildi

Açık pazaryeri temizlenerek dezenfekte edildi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 28.03.2020 13:57 | Son Güncelleme

Kapalı pazaryerinin korona virüs tedbirleri dolayısıyla kapatılmasının ardından geçici olarak hizmet verecek eski açık pazaryeri Nevşehir Belediyesi tarafından temizlenerek dezenfekte edildi.Koronavirüs salgınının il genelinde yayılımını önlemeye yönelik olarak alınan tedbirler kapsamında kapalı pazaryerinin kapatılması dolayısıyla Pazar ve Pazartesi günleri kurulacak olan pazar, İbrahimpaşa Mahallesi’ndeki eski yerinde açılacak.

Kapalı pazaryerinin korona virüs tedbirleri dolayısıyla kapatılmasının ardından geçici olarak hizmet verecek eski açık pazaryeri Nevşehir Belediyesi tarafından temizlenerek dezenfekte edildi.
Koronavirüs salgınının il genelinde yayılımını önlemeye yönelik olarak alınan tedbirler kapsamında kapalı pazaryerinin kapatılması dolayısıyla Pazar ve Pazartesi günleri kurulacak olan pazar, İbrahimpaşa Mahallesi’ndeki eski yerinde açılacak. Pazarın açılışı öncesinde Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından pazar alanı içerisinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında, ilk olarak pazar alanını vakumlu süpürme araçları ile temizleyen ekipler, daha sonra köpüklü su ile tüm alanı yıkayarak dezenfekte etti.
İlaçlama çalışmalarının da gerçekleştirileceği pazar alanında ayrıca hem satıcılar hem de vatandaşlar için sosyal mesafenin korunması, el dezenfektan aparatları, maske ve eldiven gibi ek tedbirler de alınacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Kayserili avukat TFF başkanı Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu

Kayserili avukat TFF başkanı Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Nevşehir Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:25
Öğle
12:51
İkindi
16:22
Akşam
19:07
Yatsı
20:25

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Akün Eczanesi
Merkez
Cıhad Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Meydan Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Huzur Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nevşehir Belediyespor’da Teknik Direktör Balcıoğlu ile yollar ayrıldı

Nevşehir Belediyespor’da Teknik Direktör Balcıoğlu ile yollar ayrıldı

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.