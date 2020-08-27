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Açıköğretim’de hüzünlü veda

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.08.2020 13:47 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Test Araştırma Birimi Öğr.

Açıköğretim’de hüzünlü veda

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Test Araştırma Birimi Öğr. Gör. Mustafa Hulusi Erdinç, 26 Ağustos Çarşamba günü fakülte önünde gerçekleştirilen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
Törende Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve çok sayıda akademisyen, merhumun eşi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Zeynep Erdinç’e taziyelerini iletti. Mesai arkadaşlarının duygu ve düşüncelerini dile getirdiği anma töreninde Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, “Benim için hayatımın en zor konuşmalarından biri olacak. Bugün yeri doldurulmayacak bir çalışma arkadaşımızı kaybettik. Mustafa kardeşimiz yıllarca üniversitemize olağanüstü bir gayretle hizmet etmiştir. Burada yaptığımız konuşmalar bir teselli gibi olacak, Mustafa kardeşimizin yerini asla doldurmayacak. Biz bugün onun için duamızı edeceğiz ve Zeynep hocamıza destek olmaya çalışacağız. Allah rahmet eylesin, sevdiklerine sabır versin” şeklinde konuştu.
Çalışma arkadaşlarından Mustafa Hulusi Erdinç’e son görev
Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Usta da büyük bir kayıp yaşadıklarını dile getirerek "Uzun yıllar kendisiyle birlikte çalıştığım bir ağabeyimin cenazesinde konuşmaktan duyduğum üzüntüyü anlatamam. Maalesef buna bir çare yok. Allah’tan geldik, Allah’a gidiyoruz. Mustafa Ağabeyim her şeyden önce iyi bir eşti, iyi bir babaydı, bizlere çok iyi bir ağabeydi ve koyu bir Eskişehirspor taraftarıydı. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Merhum Erdinç ile uzun yıllar birlikte çalışan AÖF Test Araştırma Birimi Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Nejdet Karadağ ise “Bu konuşmayı yapmak benim için de çok zor. Mustafa Hoca ile 2000 yılının sonuna doğru tanıştık. Bir test uzmanı olarak dikkatlilik, titizlik, en az hatayla çalışma ve güvenilir olma açısından her zaman takdir ettiğimiz bir arkadaşımızdı. Onun babacan ve dobra duruşunu hiç unutmayacağız. İşini en iyi şekilde yapan arkadaşlarımızdan biriydi. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum” dedi.
Merhumun cenazesi Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii’nden kaldırılarak Seyitgazi Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Açıköğretim’de hüzünlü veda

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