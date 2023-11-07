Acil ameliyata alınan Metin Uca'nın sağlık durumunda yeni gelişme! Menajeri açıkladı

Metin Uca geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Metin Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara dün yaptığı açıklamada ünlü sunucunun acil ameliyata alındığını açıklamış "3 Kasım saat 15.15'te geçirdiğimiz trafik kazasına sebebiyet veren şah damar tıkanıklığı ve pıhtı nedeniyle dün aksam canım Metin Uca'yı acil operasyona aldılar. 2 saat süren zorlu ve riskli operasyon başarılı geçti. Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz. Canım Metinimiz seni çok seviyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"TEDAVİSİNE DEVAM EDİLECEK"

Metin Uca'nın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi de Baykara açıkladı. Metin Uca'nın operasyondan sonraki riskli saatleri atlattığını belirten Baykara "Kıymetli doktorlarının verdiği bilgi küçük ek tedavilerle eski sağlığına kısa sürede kavuşacağı yönünde. Hafta sonu yoğun bakımdan servise geçeceği söyleniyor. Ancak serviste de yoğun bakımda olduğu gibi tedavisine devam edilecek. Göstereceğiniz anlayış için şimdiden teşekkür ediyorum. Her görüşmeye girdiğimde sizlerden gelen iyi dilekleri iletiyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞAH DAMARIMIN TIKALI OLDUĞU..."

Ünlü sunucu kaza sonrası şu açıklamayı yapmıştı:

"Sevgili dostlarımız Bursa’da bir etkinlik için menajerim sevgili Kübra Kalem Baykara ile çıktığımız yolda Dilovası oksijen çıkışında kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim. Hastanede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarımın her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını öğrendim. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım İnme Merkezi’nde bir hafta boyunca tedavi altında olacağım… Pıhtıların eritilmesi ve tıkanıklığın giderilmesine çalışılacak. İlginiz için teşekkürler. Hızla iyileşip aranıza döneceğim."





