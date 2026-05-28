Doktor hatası hayatını kabusa çevirdi! Aslı Bekiroğlu zor günler geçiriyor

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ameliyat sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle zor günler geçirmişti.

Operasyon esnasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi üzerine daha önce altı kez ameliyat olan oyuncu, geçtiğimiz aylarda son iki yılda yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatarak iki kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

Nisan ayında yedinci kez ameliyat masasına yatan oyuncu, sevenlerinden dua istemiş ve aynı ay içinde taburcu olmuştu.

Aslı Bekiroğlu, son olarak sosyal medya hesabından takipçilerine içini döktüğü bir paylaşım yaptı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

"MUTSUZUM"

Bekiroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor; bu durum her kadın için gerçekten çok rahatsız edici ve depresif bir yola sürükleyebiliyor. Ne kadar burada aksini göstersem de Instagram'da sadece gerçekten mutlu olduğum anları paylaşıyorum. Şu anda ve her kötü anımda hiç sıkılmadan, şikâyet etmeden yanımda olup beni güldürdüğün ve sevdiğin için teşekkür ederim.