YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Acil tıp teknisyenin ismi çalıştığı istasyonda yaşatılacak

Acil tıp teknisyenin ismi çalıştığı istasyonda yaşatılacak

KONYA HABERLERİ  | 06.02.2020 16:34 | Son Güncelleme

Konya’nın Çumra ilçesinde kaza geçiren yaralılara müdahaleye giderken yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybeden görev şehidi Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Zehra Yeşilyurt’un ismi görev yaptığı istasyonda yaşatılacak.1 Ağustos 2014 tarihinde trafik kazası ihbarı ile olay yerine giderken ambulansın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Zehra Yeşilyurt’un görev yaptığı Çumra ilçesindeki 112 Acil Sağlık İstasyonunun adı, Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Çumra 1 Nolu Zehra Yeşilyurt Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’ olarak değiştirildi.

Acil tıp teknisyenin ismi çalıştığı istasyonda yaşatılacak

Konya’nın Çumra ilçesinde kaza geçiren yaralılara müdahaleye giderken yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybeden görev şehidi Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Zehra Yeşilyurt’un ismi görev yaptığı istasyonda yaşatılacak.
1 Ağustos 2014 tarihinde trafik kazası ihbarı ile olay yerine giderken ambulansın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Zehra Yeşilyurt’un görev yaptığı Çumra ilçesindeki 112 Acil Sağlık İstasyonunun adı, Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Çumra 1 Nolu Zehra Yeşilyurt Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’ olarak değiştirildi. ATT Zehra Yeşilyurt’un hayat kurtarmak için istasyondan çıktığını ve yaşanan talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Sağlık çalışanları canları pahasına kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Mesai arkadaşımız Zehra Yeşilyurt da genç yaşında bu uğurda şehit olmuştur. Geçen sene yapmış olduğumuz ziyarette istasyonun isminin değiştirilmesi ile ilgili bir fikir oluşmuştu. Bizler de bu talebimizi bakanlığımıza ilettik. Onların da uygun görmesi ile istasyonumuzun ismi görev şehidimizin adı ile değiştirildi” ifadelerini kullandı.
Tüm şehitler için dua ederek ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır dileyen İl Sağlık Müdürü Koç, “Yaklaşık iki ay önce yeni yerinde hizmet vermeye başlayan bu istasyonumuzun adı artık şehidimizin yani rahmetli Zehra kızımızın adı ile anılacak ve ismi hep yaşayacak. Mesai arkadaşları da onun yaptığı gibi fedakarca görevlerini yerine getirerek yaralara merhem olmaya devam edecekler” diye konuştu.
Görev şehidi Zehra Yeşilyurt’un babası Ahmet Seven de tüm yetkililere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, “Rabbim devletimize zeval vermesin inşallah, biz kızımızı kaybettik ama burada görev yapan tüm sağlık çalışanları bizlerin çocuğu gibi oldu” diyerek duygularını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifiMHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Ekiplerden temizlik çalışması

Ekiplerden temizlik çalışması

Konya Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:44
Öğle
13:09
İkindi
15:59
Akşam
18:25
Yatsı
19:42

Konya Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Larende Eczanesi
Karatay
Altındağ Eczanesi
Selcuklu
Candan Eczanesi
Selcuklu
Karabulut Eczanesi
Selcuklu
Mekan-I Şifa Eczanesi
Selcuklu
Parlakkaya Eczanesi
Selcuklu
Bayrak Eczanesi
Meram
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

Konya EMITT’TE tanıtılıyor

Konya EMITT’TE tanıtılıyor

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.