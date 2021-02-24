YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Acılı abla, "Her bıçak darbesi için 100 yıl hapis istiyorum"

Acılı abla, "Her bıçak darbesi için 100 yıl hapis istiyorum"

24.02.2021 15:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de kredi taksiti için çıkan tartışmada Süleyman Köşker’i bıçaklayarak öldüren Ahmet K.’nın yargılandığı davada, maktulün ablası, "Her bıçak darbesi için 100 yıl istiyorum" dedi.Kayseri 1.

Kayseri’de kredi taksiti için çıkan tartışmada Süleyman Köşker’i bıçaklayarak öldüren Ahmet K.’nın yargılandığı davada, maktulün ablası, "Her bıçak darbesi için 100 yıl istiyorum" dedi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Ahmet K. ile öldürülen Süleyman Köşker’in ablası Fatma Köşker ile annesi Naciye Köşker hazır bulundu.
Tutuklu olarak yargılanan katil zanlısı Ahmet K., "Ben bir şey demiyorum hakim bey, siz ne derseniz o olacak" diyerek kısa savunma yaptı.
Maktulün ablası Fatma Köşker, " “Sanığın vurduğu her darbe için en az 100 yıl ceza almasını istiyorum, şikayetçiyim” derken, anne Naciye Köşker ise, "Olaya dair hiçbir bilgim yok. Ben onun bin parçaya bölünene kadar hapiste kalmasını istiyorum. Müebbet hapis istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Kayseri’de 31 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00 sıralarında, Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğünün yanında ki parkta gerçekleşen olayda, Esnaf olan Ahmet K. arkadaşı Süleyman Köşker ile olayın meydana geldiği parkta bir araya geldi. Bir süre sonra aralarında kredi taksiti yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet K. yanında bulunan bıçakla Süleyman Köşkere saldırdı. Göğsünden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Süleyman Köşker, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Ahmet K. ise polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kısa sürede yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:11
Öğle
12:56
İkindi
16:01
Akşam
18:32
Yatsı
19:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Çilingir Eczanesi
Kocasinan
Çilingir Eczanesi
Kocasinan
Çilingir Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Ticari araç ile otomobili karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı

Ticari araç ile otomobili karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı

Ticari araç ile otomobili karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı

Ticari araç ile otomobili karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı

Başkan Palancıoğlu, Avrupa Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi toplantısına katıldı

Başkan Palancıoğlu, Avrupa Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi toplantısına katıldı

Feci kazadan acı haber geldi

Feci kazadan acı haber geldi

Büyükkılıç’tan Kayserigaz toplantısı

Büyükkılıç’tan Kayserigaz toplantısı

Kayseri'de cinayet sanığına müebbet hapis cezası

Kayseri'de cinayet sanığına müebbet hapis cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.