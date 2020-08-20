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Açılış toplantısını Bakan Selçuk yapacak

ZONGULDAK HABERLERİ  | 20.08.2020 18:04 | Son Güncelleme

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği İyileştirme Çalışmaları Hibe Programı açılışı online olarak yapılacak.MİSGEP - Madencilikte iş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesinin Açılış Toplantısı Açılış toplantısı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ’un katılımı ile online olarak gerçekleştirilecek.

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği İyileştirme Çalışmaları Hibe Programı açılışı online olarak yapılacak.
MİSGEP - Madencilikte iş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesinin Açılış Toplantısı Açılış toplantısı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ’un katılımı ile online olarak gerçekleştirilecek. MISGEP ile İSG’nin sadece uyulması gereken kurallar bütünü değil aynı zamanda bir yaşam biçimi olarak toplumda kabul görmesi için tüm paydaş ve aktörler ile fikir paylaşımı yapılabilecek bir ortak ağ oluşturulması hedefleniyor.
Proje; sağlık, güvenlik ve iş barışının geliştirilmesiyle Türkiye iş gücü için insana yakışır işlerin oluşturulması olan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, sözleşme makamı AÇSHB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan ve iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Madencilik Sektründe iş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi" Projesi, 19 Mart 2018 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanmış olup, 21 Kasım 2019 tarihinde başladı. Proje; Teknik Destek, Finansal Destek ve Rehberlik, Hibe Programı olmak üzere üç bileşenden oluşmakta, bütçesi yaklaşık 17.6 Milyon Avro olup, özellikle madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması ve tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi yoluyla daha iyi çalışma koşullarının sağlanması amaçlanıyor.

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