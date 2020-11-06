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Acıpayam belediye binası korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.11.2020 15:14 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, vakaların artması sebebi ile belediye binası tedbir amaçlı kapatıldı.Türkiye’de korona virüs önlemleri artıyor.Acıpayam Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nde görevli personelin koron virüs testi pozitif çıktı.

Acıpayam belediye binası korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, vakaların artması sebebi ile belediye binası tedbir amaçlı kapatıldı.
Türkiye’de korona virüs önlemleri artıyor.
Acıpayam Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nde görevli personelin koron virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan pozitif çıkan personelin biriminde karantina uygulaması başlatmıştı. İlçede vakalar artması üzerine Acıpayam Belediyesi bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda tedbir amaçlı mesai yapılmayacağını belirterek, "Korona virüs önlemleri kapsamında Acıpayam Belediyemiz bugün saat: 13.00’den sonra tedbir amaçlı mesai yapmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan belediye binasının ne kadar kapalı kalacağı belirtilmedi.

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