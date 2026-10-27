Danla Bilic evinde rahatsızlandı! ''Sol bacağım kilitlendi''

Danla Bilic, daha önce kalçasına yaptırdığı Aquafilling isimli dolgunun zaman içerisinde vücuduna yayıldığını açıklamıştı. Fenomen yaptırdığı dolgunun ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden 9. kez bıçak altına yattı.

Son operasyonunun yaklaşık 6 saat sürdüğünü belirten Bilic, tedavisinin evde devam ettiğini dile getirmişti. Danla Bilic, son olarak sağlık durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

Evine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anları takipçileriyle paylaşan Bilic, "İyileştim dediğim hikâyemin üstünden sadece bir gün geçmişti" ifadelerini kullandı.

"ULTRASONDAN BAKILACAK"

Bilic, daha sonra sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sol bacağının aniden kilitlendiğini ve hareket edemediğini belirten fenomen, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı: Sol bacağım kilitlendi, ondan o hâle geldim. Bir anda kilitlendi, hareket edememeye başladım. Korkunç bir acı falan... Sonra iğne, serum; hemen 10-15 dakikada yumuşacık oldu. Yarın ultrasondan bakılacak.

"BİZİM SON KURŞUNUMUZDU" DEMİŞTİ

Öte yandan Danla Bilic, geçirdiği son operasyonun ardından sağlık durumu hakkında bilgi vermiş ve "Ben 'iyiyim' demeyi bıraktım; çünkü kendime değdirdiğim nazarı kimse değdiremiyor. Benim bu son ameliyatım, bizim son kurşunumuzdu, yapabileceğimiz maksimum şeydi. Bir bel kemiğimden diğer bel kemiğime 180 derece kesip vücudumu açtılar ve dolguyu kazıdılar. Çok kesildiği için tedavim uzun sürüyor" demişti.

"İNŞALLAH BİR AN ÖNCE İYİLEŞİRİM"

Son dört aylık süreci oldukça ağır geçirdiğini söyleyen Bilic, şu ifadeleri kullanmıştı: Acayip sancılı bir dört aydı. İnsanın kendine yaptığı en büyük kötülük, hastalığını küçük görmek. Ben bu evde 40 derece ateşle yerlerde süründüm. O zaman bile "Bir şeyim yok" diyordum. Bunun sonu aydınlık, iyileşeceğim. Bu yüzden modum yüksek, ölümcül bir hastalık değil. Artık her şeyin değerini anladım; rahat uyuyabilmenin, yana dönebilmenin önemini anladım. Yeni hayatım için çok heyecanlıyım. İnşallah bir an önce iyileşirim. Çok sıkıldım, psikolojim gidik.

AQUAFILLING NEDİR?

Aquafilling, göğüs ve kalça gibi vücut bölgelerinde hacim artırmak için geliştirilmiş, yüksek oranda su içeren özel bir ameliyatsız vücut dolgusudur.