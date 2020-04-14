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Acun Ilıcalı'dan Süper Lig tavsiyesi: Eylül ortasında lig bitsin

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.04.2020 09:40 | Son Güncelleme

Futbolla yakından ilgili olan Acun Ilıcalı, Dominik'ten yayıncı kuruluş canlı yayınına bağlanıp koronavirüsün vurduğu liglerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ligler askıya alınırken, federasyonlar bir çıkış yolu arıyor. Beın Sports'a konuşan Acun Ilıcalı Süper Lig'den Premier Lig'e kadar birçok konuda görüş belirtti.

İşte o açıklamalardan öne çıkanlar:

"UFAK ÇAPLI BİR LİG KURDUM"

"Benim, oyunlara karşı olan merakımı biliyorsunuz. Burada hemen ufak çaplı bir lig kurdum. Futbola olan özlemimizi akşamları maç yaparak giderebiliyoruz.

"2 yıl önce, "bu kadar büyük prodüksiyon yapıyorsak, kapalı alan olsun" dedik. Böyle bir belayla karşılaşınca da çok işimize yaradı. Eski yerimizde olsak imkansızdı çekim yapmamız."

"EYLÜLÜN ORTASINDA LİGİ BİTİRMEK..."

"Ağustosun biraz erkeninde ligi başlatmak, eylülün ortasına doğru ligi bitirmek. 15 gün ara ve yeni sezonun başlaması uygun olur diye düşünüyorum."

"UEFA'NIN KAFASI PARAYA ÇALIŞTIĞI İÇİN..."

"Ben UEFA'nın kafası tamamen paraya çalıştığı için orada maçlarda azalmalardan kaçmaya çalışabilirler. Ekimde başla elemeleri azalt. Grup bile yapmadan eleme usulü yaparsan kasımda da başlayabilirsin."

"LİVERPOOL'DA PANİK VAR"

"Ben yabancı gazeteleri de okuyorum. Liverpool'da büyük bir panik var gördüğüm kadarıyla. Acaba sayılmayacak mı paniği var o tarafta. Dünyanın en büyük farkını attılar ama belki de şampiyon olamayacaklar."

"EN APTALCA ŞEY..."

"Hayatımda gördüğüm en adaletsiz, en aptalca şey Final Four. Meksika'da lig için mesela ilk 8'i, 8-1, 7-2 diye eşleştirerek çeyrek final oynatıyor. Açılış - kapanış ligi yapıyor."

"Final Four'daki olayda ise 20 takım var 38 maçı kazandın 1 mağlubiyetin var 3.sün. Diğer takım da 12 mağlubiyet aldı ve Avrupa'nın en büyüğü oldu. Yap bunu 7 üzerinden bütün Avrupa final fouru yaşasın."

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Acun Ilıcalı süper lig bein sports

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