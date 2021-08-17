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  4. Acun Ilıcalı davalık olduğu Zuhal Topal'ı kadroya aldı! Bomba paylaşım

Acun Ilıcalı davalık olduğu Zuhal Topal'ı kadroya aldı! Bomba paylaşım

17.08.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV gündüz kuşağında Sofrada programını sunan Zuhal Topal zam alamayınca programı bıraktı. Zuhal Topal davalık olduğu Acun Ilıcalı ile anlaştı. Acun Ilıcalı'dan Zuhal Topal paylaşımı geldi.

Acun Ilıcalı davalık olduğu Zuhal Topal'ı kadroya aldı! Bomba paylaşım

Fox TV'de Sofrada programında sunucu olan Zuhal Topal programdan ayrıldı. İddialara göre Topal zam talebi karşılanmayınca sözleşmesini feshederek kanalla ilişkisini sona erdirdi.

Son olarak Topal'ın Acun Ilıcalı ile anlaştığı söyleniyordu. İddialar doğru çıktı, davalar unutuldu. Acun Ilıcalı Zuhal Topal'ı TV8 kadrosuna kattığını duyurdu.

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Acun Ilıcalı Zuhal Topal ile pozunu paylaşarak "Gündüz kuşağının başarılı ismi hoşgeldin" dedi.

Acun Medya ve TV8, FOX'ta yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programının, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programından çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Zuhal Topal
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