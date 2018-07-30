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Acun Ilıcalı: FB TV konusunda Fenerbahçe'yle çalışmalar yapabiliriz!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.07.2018 22:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte çalışabileceklerini söyledi. Acun Ilıcalı, Türkiye'de artık herkesin kendi takımıyla ilgilendiği, düşmanlıktan uzak bir döneme geçileceğine inandığını da belirtti.

Acun Ilıcalı: FB TV konusunda Fenerbahçe'yle çalışmalar yapabiliriz!

Acun Medya ve TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte çalışabileceklerini söyledi. Kendi kanalında yayınlanan ‘Gel Konuşalım’ isimli programda açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, artık düşmanlıkla beslenen taraftar gruplarının olmaması gerektiğini söyledi.

Ali Koç’un vizyonundan etkilendiğini belirten Acun Ilıcalı “Ben de elimden geleni yapacağım. Forma alıp, dağıtacağım. Beni aradılar, projeler konusunda danıştılar. FB TV konusunda çalışmalar yapabiliriz” dedi.

Türkiye’de futbolun yeni bir döneme gireceğine inandığını da sözlerine ekleyen Acun Ilıcalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Artık herkesin kendi takımıyla ilgileneceği ve rakibe düşmanlık etmeyeceği bir döneme geçeceğiz gibi geliyor. Ben Fatih hocayı çok seviyorum mesela. Avrupa’da Galatasaray ile başarılı olduğunda sevindim. Birlikte Dünya Kupası’nı izlemeye gittik kendisiyle…”

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı ali koç Fenerbahçe

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