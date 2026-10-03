Acun Ilıcalı için Fenerbahçe'de kritik dönem! İhraç süreci mi başladı?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Acun Ilıcalı'nın üyelik durumuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bazı kongre üyelerinin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na yaptığı başvuru sonrasında resmi süreç başlatıldı.

ACUN ILICALI'DAN SAVUNMA İSTENDİ

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, bazı Fenerbahçe kongre üyeleri geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın kulüp üyeliğinden çıkarılması talebiyle Disiplin Kurulu'na başvurdu.

Kurul, kendisine iletilen başvuruları değerlendirmeye alırken, Ilıcalı'dan da söz konusu taleple ilgili yazılı savunma sunmasını istedi.

DİSİPLİN KURULU TAVSİYE KARARI HAZIRLAYACAK

Acun Ilıcalı'nın savunmasını kulübe iletmesinin ardından Disiplin Kurulu'nun değerlendirme sürecini tamamlaması bekleniyor. Kurul, tüzük hükümleri doğrultusunda hazırlayacağı tavsiye kararını Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na sunacak.

SON SÖZ YÖNETİM KURULU'NDA

İhraç talebiyle ilgili nihai kararın ise Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından verileceği belirtildi. Böylece Acun Ilıcalı'nın kulüp üyeliğine ilişkin başvuruda yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.