Adalarda dezenfekte çalışmaları yapıldı

Marmara Belediyesi korona virüs salgınına karşı Marmara Adasına bağlı tüm adalarda ve kırsal mahallelerde virüse önlem dezenfekte çalışmaları aksatılmadan devam ediyor.

Marmara Adasında Korona virüs pandemi salgınına karşı adalarda “Panik yok, önlem var” sloganıyla korona virüse karşı yürütülen dezenfekte çalışmaları gece gündüz aralıksız devam ediyor. Marmara Belediyesi’ne bağlı ilaçlama ekipleri, dezenfekte çalışmalarını kamu kurum ve kuruluşları, camiler, parklar, caddeler, bekleme salonları, minibüsler, gemiler, umumi tuvaletler, ambulanslar, 112 acil istasyonlarında gerçekleştirdi.

