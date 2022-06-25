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Adalet Bakanı Bozdağ, Ağrı'da gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

25.06.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Ormanları yakanlara verilecek cezalar) Bu cezaların yeniden ele alınmasında biz de Adalet Bakanlığı olarak fayda görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın konuşmaları bizim için ayrıca talimattır, Bakanlık olarak çalışmaya başladık"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ormanları yakanlara verilecek cezalara ilişkin "Bu cezaların yeniden ele alınmasında biz de Adalet Bakanlığı olarak fayda görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın konuşmaları bizim için ayrıca talimattır, Bakanlık olarak çalışmaya başladık." dedi.

Bozdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunduğu Ağrı'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, orman yangınlarını çıkaranlara yönelik cezalarla ilgili, "Caydırıcı bir ceza. Ben de diyorum ki ucu nereye dayanıyor idama mı, idam olmalı." açıklamasını yaptığının hatırlatılması üzerine Bozdağ, orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü söyledi. "Ciğerlerimiz adeta cayır cayır yanmaktadır." diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız dün yaptığı açıklamayla mevcut cezaların yeterli ve caydırıcı olmadığı konusunda kanaatini ortaya koydu, en ağır yaptırım olan idam yaptırımı dahil her tür yaptırımın bu konuda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Şu anki mevzuatımıza göre kasten orman yakanlara verilen cezanın, hapis cezasının alt sınırı 10 yıldan başlıyor, üst sınırı yok. Bir örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yakanların suçunun cezası ise müebbet hapis. Bu cezaların yeniden ele alınmasında biz de Adalet Bakanlığı olarak fayda görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın konuşmaları bizim için ayrıca talimattır, Bakanlık olarak çalışmaya başladık. Çalışmalarımız somutlaşınca Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve kamuoyuna açıklayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi elbette bu konuda gerekli adımları eminim ki çalışmalar çerçevesinde atacaktır."

(Bitti)

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