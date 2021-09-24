Adalet Bakanı Gül, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti

EDİRNE (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Vali Canalp ve beraberindeki heyet Bakan Gül'ü Valilik binası girişinde karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Gül, Vali Canalp ile makamında basına kapalı görüştü.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede Vali Canalp'in Bakan Gül'e kentteki yatırımlarla ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

Ziyaret sonunda Vali Canalp, Bakan Gül'e kentin asırlık el sanatlarından Edirnekâri tablo hediye etti.

Ardından II. Murat'ın yaptırdığı Saray-ı Cedide-i Amire Sarayı'nın kalıntılarının bulunduğu alanda inceleme yapan Gül'e İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk sarayın ayaktaki yapılarından Adalet Kasrı hakkında bilgi verdi.

Soytürk, Kasrın Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1561 yılında Mimar Sinan'a yaptırıldığını anlattı.

Gül, Edirne programı kapsamında Mimar Sinan Vakfı ve Balkanlara ihracat yapan bir şirketi de ziyaret etti.

Bakan Gül, ziyaretlerde bulunacağı Keşan ilçesine hareket etti.

