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  4. Adalet Bakanı Gül'den FETÖ'nün 17 Aralık "yargı darbesi" girişiminin 7'nci yılı açıklaması:

Adalet Bakanı Gül'den FETÖ'nün 17 Aralık "yargı darbesi" girişiminin 7'nci yılı açıklaması:

ANKARA HABERLERİ  | 17.12.2020 18:32 | Son Güncelleme

"Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının ne kadar değerli olduğunu gösteren 17 Aralık yargı darbesi girişimini 7'nci yılında bir kez daha lanetliyorum" - "Anayasa ve vicdanının emrinde, milletin hizmetinde olan Türk yargısının FETÖ'cü hainlere karşı kararlı mücadelesi devam edecektir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının ne kadar değerli olduğunu gösteren 17 Aralık yargı darbesi girişimini 7'nci yılında bir kez daha lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17 Aralık "yargı darbesi" girişiminin 7'nci yılı nedeniyle Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının ne kadar değerli olduğunu gösteren 17 Aralık yargı darbesi girişimini 7'nci yılında bir kez daha lanetliyorum. Anayasa ve vicdanının emrinde, milletin hizmetinde olan Türk yargısının FETÖ'cü hainlere karşı kararlı mücadelesi devam edecektir."

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