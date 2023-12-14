Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan saldırıya uğrayan Halil Umut Meler için açıklama: Çalışma başlattık!

'7. Yılında İstinaf Kanun Yolu Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen yumruklu saldırıya dair açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

Bakan Tunç açıklamasında 'Çalışma başlattık' derken, 'Cezalarda caydırıcılık sağlanacak' ifadelerini kullandı.

İşte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un o sözleri:

"Sporun bir kardeşlik olduğunu düşünürsek bu görüntünün bu kardeşliğe zarar verdiğini düşünüyoruz. Uygulamadaki sorunları değerlendiriyoruz. Hemen adli soruşturmayı başlattık. Bundan sonraki yargılama sürecini hep birlikte takip edeceğiz. Çalışma başlattık, cezalarda caydırıcılık sağlanacak."





