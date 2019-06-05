Adam Szalai'nin menajeri: Milli maçlardan sonra teklifleri değerlendireceğiz

Transfer döneminde adı Trabzonspor ile anılan Macar forvet Adam Szalai'nin menajeri Oliver Fischer, transferle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Çıkan haberleri doğrulayan ve Trabzonspor'dan kendilerine bir teklif olduğunu ifade eden Oliver Fischer, "Macaristan Milli takım kaptanı olarak, Adam Szalai, Macaristan'ın Avrupa Şampiyonası elemelerinde Galler ve Azerbaycan maçlarına odaklanmış durumda. Trabzonspor, Türkiye'nin başarılı ve köklü kulüplerinden birisi. Ancak şu an için Szalai'nin transferi söz konusu değil. Eleme maçlarının ardından, önümüzdeki haftalarda Adam Szalai'ya farklı liglerden gelen tüm teklifleri değerlendirip, bir karar vereceğiz" şeklinde konuştu.
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