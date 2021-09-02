Adam ve Çocuk filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu

Adaletten kaçan bir suçlu ile rehin almak zorunda olduğu bir çocuğun hikâyesi bu filmde işlenmiş. İkilinin macera ve duygu yüklü hikâyesi, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor. İşte Adam ve Çocuk filminin oyuncu kadrosu…

ADAM VE ÇOCUK FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2016’da gösterime giren Adam ve Çocuk filmi, Marmara Bölgesi'nin kuzeydoğusunda Karadeniz kıyısında bulunan İstanbul'un ilçesi Şile’de çekildi.

ADAM VE ÇOCUK FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Özer Kızıltan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Adam ve Çocuk filminde Açelya Devrim Yılhan, Sarp Levendoğlu, Fatih Al, Esra Kızıldoğan, Atilla Pakdemir, Kaan Turgut, Uğur Karabulut, Taies Farzan ve Kübra Süzgün gibi isimler yer aldı.

Adam ve Çocuk filminin senaristliğini Zeynep Özlem Havuzlu yaparken, yapımcılığını ise Cengiz Keten üstlendi.

ADAM VE ÇOCUK FİLMİNİN KONUSU

Adaletten kaçan bir suçlu ile rehin almak durumunda kalan bir çocuk arasında geçen sıra dışı bir arkadaşlığın öyküsü konu ediniyor. Adam ve Çocuk filminde; adaletin elinden kaçmaya çalışan, fakat hayatın ona bambaşka bir oyun oynadığı adamın duygu yüklü hikâyesi ve macera dolu anıları anlatılıyor.

Adam ve Çocuk filmi, Kemalettin Tuğçu'nun ‘’Aynı’’ adındaki eserinden sinemaya uyarlandı.



