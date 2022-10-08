Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak kimdir? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak başkanlığı bırakacak mı?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak 8 Ekim 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Maç, Adana Demirspor oyuncusu Britt Assombalonga'nın 60. dakikada, Gaziantep FK futbolcusu Lazar Markovic'in 69. dakikada attığı gol sonrası 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Sancak maç sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Peki, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak başkanlığı bırakacak mı? İşte Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın hayatı ve biyografisi...

ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI MURAT SANCAK KİMDİR?

Adana DemirSpor Başkanı Murat Sancak 1970'de Siirt'in Çatılı ilçesinde doğdu.

Murat Sancak ilaç dağıtım alanında faaliyet gösteren bir şirkette uzun yıllar Satınalma ve Satış Direktörlüğü görevini yürüttü.

2005'te bir sağlık ürünleri şirketi kurdu. 2008 yılında ise hasta altı bezi fabrikasını kuran Sancak, 2009 yılında şirket kurdu. Türkiye’de farmakoloji ve Farmakovijilans alanında kamu yararına geliştirilecek projeler hayata geçirmek üzere 2017'de ilaç sanayi firması kurdu. 2018 yılında Adana Demirspor Kulübü Başkanlığına seçildi

Murat Sancak evli ve 6 çocuk babasıdır.

ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI MURAT SANCAK BAŞKANLIĞI BIRAKACAK MI?

Murat Sancak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Evet! Buradan tüm Adana'nın, siyasetçisinden, bürokratına, iş insanına, sivil toplum odalarına, gazete ve televizyon sahiplerine sesleniyorum. Ben elimden geleni yaptım ama artık hak aramaktan yoruldum. Adana'nın en önemli markasına ve tek markasına ya sahip çıkın ya da bir konsorsiyum kurun oraya devredeyim."

