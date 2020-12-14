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Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 14.12.2020 18:46 | Son Güncelleme

Adana Demirspor'da, Giresunspor'a karşı alınan yenilgi sonrası Ümit Özat'ın istifası sonrası taşlar yerinden oynadı. Özat'ın yerine 1 saat içinde Cüneyt Dumlupınar'ı göreve getiren Adana ekibinde tecrübeli isimler Erkan Zengin ve Volkan Şen'den de kulüp bulması istendi. Demirspor'da ayrıca altyapı sorumlusu da değişti.

Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti

TFF 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da maçın ardından hareketli saatler yaşandı. Alınan mağlubiyetin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri ve kaptanları Erkan Zengin ve Volkan Şen'e de kulüp bulmaları için izin verildi.

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Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, "Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yapılan görüşmeden sonra kendilerine kulüp bulmaları için izin verilmiştir. Şu ana kadar emekleri için teşekkür ederiz. Camiamıza ve kendilerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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ÜMİT ÖZAT'IN YERİNE CÜNEYT DUMLUPINAR

Ümit Özat'ın istifasından 1 saat sonra Adana Demirspor'da takımın başına Cüneyt Dumlupınar getirildi.Mavi-lacivertli kulüpten açıklamada, teknik direktör Ümit Özat'ın Giresunspor maçından sonra istifa etmesinin ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar'ın getirildiği bildirildi.Açıklamada, geçen sezon teknik sorumluluk görevini yapan Dumlupınar'ın, Akdeniz ekibinin Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la oynayacağı maç için Trabzon'a giderek takımın başında antrenmana çıkacağı kaydedildi.

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ALTYAPI SORUMLUSU ÖMER ANAYDIN OLDU

Öte yandan Adana Demirspor'da, altyapı sorumluğuna da altyapı idari menajeri Ömer Anaydın'ın getirildiği aktarıldı.Başkan Murat Sancak yaptığı açıklamada şunları söyledi;"Altyapı koordinatörlüğü boşalan yere İtalya Milano Üniversitesi mezunu Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'de stajını yapan son 6 aydır alt yapıda idari menajer olarak görev alan Ömer Anaydın atanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun."

BAŞKAN VEKİLİ METİN KORKMAZ DA GÖREVDEN AYRILDI

Öte yandan mavi-lacivertli ekipte başkan vekili Metin Korkmaz da görevinden ayrıldı. Metin Korkmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sancak, şu ifadeleri kullandı:"Metin Korkmaz kardeşim, o da affını isteyerek takımla ilgili görevi sona ermiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecektir. Kendisine de emeklerinden dolayı teşekkür ederim."

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