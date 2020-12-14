Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti

TFF 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da maçın ardından hareketli saatler yaşandı. Alınan mağlubiyetin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri ve kaptanları Erkan Zengin ve Volkan Şen'e de kulüp bulmaları için izin verildi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, "Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yapılan görüşmeden sonra kendilerine kulüp bulmaları için izin verilmiştir. Şu ana kadar emekleri için teşekkür ederiz. Camiamıza ve kendilerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZAT'IN YERİNE CÜNEYT DUMLUPINAR

Ümit Özat'ın istifasından 1 saat sonra Adana Demirspor'da takımın başına Cüneyt Dumlupınar getirildi.Mavi-lacivertli kulüpten açıklamada, teknik direktör Ümit Özat'ın Giresunspor maçından sonra istifa etmesinin ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar'ın getirildiği bildirildi.Açıklamada, geçen sezon teknik sorumluluk görevini yapan Dumlupınar'ın, Akdeniz ekibinin Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la oynayacağı maç için Trabzon'a giderek takımın başında antrenmana çıkacağı kaydedildi.