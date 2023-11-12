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Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının sonunda Belhanda ile Bartuğ Elmaz'ın buluşması sosyal medyada gündem oldu

12.11.2023 21:12 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bartuğ Elmaz, maç sonunda Galatasaray'dan takım arkadaşı Younes Belhanda'ya sarıldı. O anlar kameralara yansıyınca sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar sıcak yorumlarda bulundu.

Younes Belhanda

Younes Belhanda

FAS Fas
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Y. Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında oyuna dahil olan Bartuğ Elmaz, maçın son düdüğünün ardından Belhanda'nın yanına koştu.

BERABER SARILIP SOHBET ETTİLER

Maçın bitiş düdüğünden sonra dakikalarca sohbet eden Belhanda-Bartuğ ikilisinin o anları sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu buluşmaya olumlu ve sıcak yorumlarda bulundu.

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12. HAFTANIN ARDINDAN PUAN DURUMU

1. (31) Fenerbahçe
2. (31) Galatasaray
3. (22) Adana Demirspor
4. (22) Trabzonspor
5. (22) Beşiktaş
6. (22) Kayserispor

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