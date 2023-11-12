Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının sonunda Belhanda ile Bartuğ Elmaz'ın buluşması sosyal medyada gündem oldu

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Y. Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında oyuna dahil olan Bartuğ Elmaz, maçın son düdüğünün ardından Belhanda'nın yanına koştu.

BERABER SARILIP SOHBET ETTİLER

Maçın bitiş düdüğünden sonra dakikalarca sohbet eden Belhanda-Bartuğ ikilisinin o anları sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu buluşmaya olumlu ve sıcak yorumlarda bulundu.

12. HAFTANIN ARDINDAN PUAN DURUMU

1. (31) Fenerbahçe

2. (31) Galatasaray

3. (22) Adana Demirspor

4. (22) Trabzonspor

5. (22) Beşiktaş

6. (22) Kayserispor





