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Adana Demirspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

23.09.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Vincenzo Montella: "(Beşiktaş maçı sonrası yapılan açıklamalar) Açıkçası ben çok takip etmedim, okumadım. Kafam sadece bir dahaki rakibe yoğunlaşmış şekilde. Bunu, futbolcular da anlamalı. O maç bitti diğer maça hazırlanıyoruz."

Adana Demirspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından taktik çalışma yaptı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Montella, 3-3 berabere biten Beşiktaş maçında takımının böyle bir geri dönüş yapacağına inandığını söyledi.

Sahada takım olarak 3-0 gerideyken bile diri durduklarını dile getiren Montella, "Hiçbir zaman disiplinimizden vazgeçmedik. Bu geri dönüşün futbolcularda reaksiyonunu göreceğine inanıyordum. Gördüğümüz için de çok mutluyum. Takım da oyuncular da şu an gelişmekte. Zaten biz buraya bunun için geldik. Herkesi geliştirip takımı öne çıkartmak istiyoruz, amacımız bu. Çok fazla da çalışmamız gereken detaylar var. Bunları da yapacağız." dedi.

Takımdaki yaşanan gelişmenin ligdeki ilk maçtan sonra başladığını belirten Montella, şunları kaydetti:

"Herhangi bir süre veremiyorum ama bu gelişmeler devam ettikçe takım iyi gider. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bütün futbolcuları geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında baktığınız da maç aynı maç, süreç aynı süreç. İlk yarı da ikinci yarı da aynı oynadık. İlk yarı da pozisyonlarımız vardı ama bitiremedik, son pası veremedik. İkinci yarı da ilk yarı yapamadıklarımızı yaptık. Her maçın hikayesi farklı. Assombalonga oynadığı süreçte çok iyi performans gösterdi. Mario Balotelli de çok iyi performans gösterdi. Gelecek günlerde de kafamızda bir şeyler oluşacak, maça çıkacağımız kadroyu belirleriz. En önemlisi maçta sonradan oyuna giren oyuncularımız da katkı verdi."

Gazetecilerin, Beşiktaş maçı sonrası Adana Demirspor ve Mario Balotelli ile ilgili yapılan açıklamalarla ilgili sorusu üzerine Montella, "Açıkçası ben çok takip etmedim, okumadım. Kafam sadece bir dahaki rakibe yoğunlaşmış şekilde. Bunu, futbolcular da anlamalı. O maç bitti diğer maça hazırlanıyoruz. Şu anda direkt bir dahaki maça konsantreyim. Çok organize ve kompakt bir takıma karşı oynayacağız. Çok iyi bir Adana Demirspor sahaya çıkmalı. Kolay bir maç olmayacak. Gökhan İnler ve Belhanda da sakatlık var ama onlar da maça hazır olacak şekilde hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

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