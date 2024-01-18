Adana Demirspor ile sözleşmesini feshetmişti ismi Galatasaray ile anılıyordu! Belhanda'nın yeni takımı herkesi şaşırttı

Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden ve bir süredir herhangi bir takımla anlaşmayan Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu.

Faslı orta saha oyuncusu, beklenmedik bir şekilde Katar temsilcisi Al Shamal'a imza attı. Al Shamal, 12 haftası geride kalan ve 12 takımın bulunduğu Katar Yıldızlar Ligi'nde 11 puanla düşme hattının bir basamak üstünde, 10. sırada bulunuyor.

74 MAÇTA 19 GOL

2021 yılında transfer olduğu Adana Demirspor'da 2.5 yıl forma giyen Belhanda, mavi lacivertli takımda 74 karşılaşmada 19 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.

33 yaşındaki futbolcu, Adana temsilcisinden önce 4 yıl Galatasaray'da oynamıştı.





