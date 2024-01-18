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Adana Demirspor ile sözleşmesini feshetmişti ismi Galatasaray ile anılıyordu! Belhanda'nın yeni takımı herkesi şaşırttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.01.2024 16:19 | Son Güncelleme:
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Adana Demirspor ile olan sözleşmesini sürpriz bir şekilde fesheden ve bir süredir boşta olan Younes Belhanda Katar ekiplerinden Al Shamal'ın yolunu tuttu.

Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden ve bir süredir herhangi bir takımla anlaşmayan Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu.

Faslı orta saha oyuncusu, beklenmedik bir şekilde Katar temsilcisi Al Shamal'a imza attı. Al Shamal, 12 haftası geride kalan ve 12 takımın bulunduğu Katar Yıldızlar Ligi'nde 11 puanla düşme hattının bir basamak üstünde, 10. sırada bulunuyor.

74 MAÇTA 19 GOL

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2021 yılında transfer olduğu Adana Demirspor'da 2.5 yıl forma giyen Belhanda, mavi lacivertli takımda 74 karşılaşmada 19 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.

33 yaşındaki futbolcu, Adana temsilcisinden önce 4 yıl Galatasaray'da oynamıştı.

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