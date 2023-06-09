Adana Demirspor maçı sonrası açıklamaları nedeniyle ceza almıştı! TFF, Şenol Güneş'in cezasını kaldırdığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş'e Adana Demirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalar dolayısıyla 104 bin TL para cezası verilmişti.

CEZASI KALDIRILDI

TFF'den yapılan açıklama ile bu cezanın kaldırıldığı duyuruldu.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş.’nin teknik sorumlusu Şenol Güneş ile ilgili PFDK’nın 21.05.2023 tarih ve E.2022-2023/985 - K.2022-2023/1239 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 09.06.2023 Cuma günü saat 14:30'da icra edilen duruşmada Beşiktaş A.Ş.’nin vekili Av. Emin Özkurt’un hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Beşiktaş A.Ş.’nin teknik sorumlusu Şenol Güneş’e, müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 104.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.



