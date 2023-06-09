SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Adana Demirspor maçı sonrası açıklamaları nedeniyle ceza almıştı! TFF, Şenol Güneş'in cezasını kaldırdığını açıkladı

Adana Demirspor maçı sonrası açıklamaları nedeniyle ceza almıştı! TFF, Şenol Güneş'in cezasını kaldırdığını açıkladı

09.06.2023 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Beşiktaş'ın tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş'e verilen 104 bin TL'lik para cezasının kaldırıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Adana Demirspor maçı sonrası açıklamaları nedeniyle ceza almıştı! TFF, Şenol Güneş'in cezasını kaldırdığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş'e Adana Demirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalar dolayısıyla 104 bin TL para cezası verilmişti.

CEZASI KALDIRILDI

senol-gunes-in-besiktas-taki-ilk-doneminde-neler-yasandi-1081073-5

TFF'den yapılan açıklama ile bu cezanın kaldırıldığı duyuruldu.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş.’nin teknik sorumlusu Şenol Güneş ile ilgili PFDK’nın 21.05.2023 tarih ve E.2022-2023/985 - K.2022-2023/1239 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 09.06.2023 Cuma günü saat 14:30'da icra edilen duruşmada Beşiktaş A.Ş.’nin vekili Av. Emin Özkurt’un hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Beşiktaş A.Ş.’nin teknik sorumlusu Şenol Güneş’e, müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 104.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahmet Nur Çebi'den Dursun Özbek'e çok sert sözler! ''Hovardalık yapıyorsunuz''Ahmet Nur Çebi'den Dursun Özbek'e çok sert sözler! ''Hovardalık yapıyorsunuz''
Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!
Abdülkadir Ömür transferini Süper Lig devi bitiriyor!Abdülkadir Ömür transferini Süper Lig devi bitiriyor!
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş son dakika beşiktaş tff spor Süper Lig besikta spor toto 10 maçı verildi spor tot süper li spor to maçın ekipleri da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk hamle geldi! Gözler gelecek haftaya çevrildi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk hamle geldi! Gözler gelecek haftaya çevrildi

"Kesinlikle olmaz" dedi, hesaplar karıştı! Dikkat çeken açıklama: "Olumsuz bir şey var! Yüzde 40..."

"Kesinlikle olmaz" dedi, hesaplar karıştı! Dikkat çeken açıklama: "Olumsuz bir şey var! Yüzde 40..."

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kesinleşti gibi!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kesinleşti gibi!

Acun Ilıcalı bir takım daha satın aldı!

Acun Ilıcalı bir takım daha satın aldı!

Finalde inanılmaz pozisyon! Kaleciyi geçti...

Finalde inanılmaz pozisyon! Kaleciyi geçti...

Enner Valencia dönemi sona erdi!

Enner Valencia dönemi sona erdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştırdı! Kabusu yaşadı

Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştırdı! Kabusu yaşadı

15 cm’lik demire saplandı! Oyun oynarken dengesini kaybedince...

15 cm’lik demire saplandı! Oyun oynarken dengesini kaybedince...

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.