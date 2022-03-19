Adana Demirspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "Takımımız olgunlukla maça devamlılığı katarak bu galibiyeti aldı. O yüzden bu galibiyet gerçekten beni gururlandırıyor." dedi.

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok gururlandığı bir maç oynadıklarını belirtti.

İlk 10 dakikadan sonra ilk yarıda müthiş şekilde oynadıklarını ifade eden Montella, şöyle konuştu:

"Takımımızın özelikle cesareti ve devamlığı beni çok mutlu etti. Özellikle de iyi bir takıma karşı aldığımız bir sonuç. Onlar da son maçlarda istedikleri gibi gitmiyorlar. Önemli ve çok çok değerli bir galibiyet aldığımız düşünüyorum ve çok mutluyum. İkinci yarıda ilk hatada golü yedik, sonrasında maçın ritmi de düştü. Doğru zamanda yaptığımız hamlelerle maçın skorunu değiştirmeyi hak ettik. Takımı tebrik ediyorum. Takımımız olgunlukla maça devamlılığı katarak bu galibiyeti aldı. O yüzden bu galibiyet gerçekten beni gururlandırıyor."

Montella, hafta içi takımdan ayrılan oyuncular hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine, başkan ve yönetim kurulunun aldığı kararlara hiçbir şekilde yorum yapmadığını belirtti.

"Şunu eklemek istiyorum. Bu futbolculara gerçekten saygı duyuyorum. Çünkü bana nasıl davranıyorlar onu değerlendiriyorum ve takım içindeki davranış şekillerine bakıyorum. O yüzden bütün dünyanın iyiliklerini diliyorum onlara. Çünkü hak ediyorlar." diyen Montella, kulübün aldığı tüm kararlara saygı gösterdiğini ve bu kararların arkasında durduğunu aktardı.

- Başakşehir cephesi

Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer ise Adana Demirspor'u tebrik etti.

Rakibin ilk yarıya çok güzel başladığını, birinci golü verdikleri mücadeleyi değerlendirerek bulduğunu ifade eden Sözer, şunları kaydetti:

"İlk devre çok zayıf oynadık. İkili mücadeleleri kaybettik. Baskı yedik. İkinci devre farklı bir Başakşehir çıktı sahaya. Daha net, daha hızlı, daha istekli, motiveli. İlk 5-6 dakikada beraberliği yakaladık. Devam ettik. İkinci golü atmayı hedefledik. Bir kontra ataktan top kaybettik. Adana Demirspor ikinci golü attı. Komple 90 dakikaya bakarsak iki devrede de Adana Demirspor kuvvetli, istekli oynadı. Galibiyetini tebrik etmek lazım."

