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Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

11.08.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenman, ısınma ve taktik çalışmayla son buldu.

Kulüp Başkanı Murat Sancak da çalışmaları takip etti.

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Spor Toto Süper Lig Adana Demirspor demir grup sivasspor futbol

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