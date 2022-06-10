Adana Demirspor, sol bek Kevin Rodrigues'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kevin Rodrigues ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Rodrigues, daha önce bazı İspanya ve Fransa takımlarında da forma giymişti.

