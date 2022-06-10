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Adana Demirspor, sol bek Kevin Rodrigues'i transfer etti

10.06.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, sol bek Kevin Rodrigues'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kevin Rodrigues ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Rodrigues, daha önce bazı İspanya ve Fransa takımlarında da forma giymişti.

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