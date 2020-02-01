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Adana Demirspor, Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 01.02.2020 19:02 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Tarık Çamdal'ın transfer edildiğini duyurdu.

Adana Demirspor, Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün sona eren ara transfer dönemi içinde 28 yaşındaki Tarık Çamdal ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Daha önce Eskişehirspor ve Galatasaray'da da forma giyen oyuncu, dün Antalyaspor'la olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti.

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