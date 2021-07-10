Adana Demirspor, Tayfun Aydoğan'ı transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Tayfun Aydoğan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tayfun, geçen sezon Menemenspor'da forma giymişti.



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