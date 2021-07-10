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Adana Demirspor, Tayfun Aydoğan'ı transfer etti

10.07.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Tayfun Aydoğan'ı transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Tayfun Aydoğan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tayfun, geçen sezon Menemenspor'da forma giymişti.

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