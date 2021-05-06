Adana Demirspor'un kalecisi Muhammed Şengezer'in şampiyonluğa inancı tam

EREN BOZKURT - TFF 1. Lig'de forma giydiği son 4 maçta kalesini gole kapatarak Adana Demirspor'un liderliğe yükselmesinde büyük pay sahibi olan kaleci Muhammed Şengezer, son hafta mücadelesinde Menemenspor'u yenip şampiyon olarak 26 yıllık Süper Lig hasretlerine son vermek istediklerini söyledi.

Mavi-lacivertlilerin devre arasında Medipol Başakşehir'den kiraladığı 24 yaşındaki kaleci Muhammed Şengezer, AA muhabirine, teknik direktör Samet Aybaba'nın göreve gelmesiyle ligde çıkış yakaladıklarını belirtti.

Çok zorlu bir süreçten sonra ligde liderliğe yükseldiklerini kaydeden Muhammed, "14 puan fark vardı. Biz hariç kimse Adana Demirspor'un geriden gelip lider olacağına inanmıyordu. Samet hocamızın gelmesinin ardından konuşarak, anlaşarak ve çalışarak üstesinden geldik." diye konuştu.

Muhammed, henüz hiçbir şeyin bitmediğini aktararak, "Son Menemenspor maçımız kaldı. Her maça nasıl ciddiyetle çıkıyorsak inşallah Menemenspor karşılaşmasına da tam ciddiyetle, yüzde 100 konsantrasyonla çıkacağız. Allah'ın izniyle 26 yıllık özlemi bitirip Adana'ya döneceğiz." ifadelerini kullandı.