YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana Demirspor'un Süper Lig hasreti uzadı

Adana Demirspor'un Süper Lig hasreti uzadı

ADANA HABERLERİ  | 31.07.2020 11:53 | Son Güncelleme

25 yıllık süreçte Süper Lig için 5 kez play-off'ta boy gösteren Akdeniz ekibi, 3 kez yarı finalde, 2 defa da finalde kaybetti

EREN BOZKURT - TFF 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Fatih Karagümrük'e penaltı atışları sonucunda 6-5 kaybeden Adana Demirspor, çeyrek asırlık Süper Lig özlemini bir kez daha erteledi.

Play-off yarı finalinde Bursaspor'u saf dışı bırakan Adana Demirspor ile Akhisarspor'u yenen Fatih Karagümrük, finalde Süper Lig bileti almak için mücadele etti.

Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'in play-off finalinde Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük kurarak Süper Lig'e çıkan 3. takım oldu.

Geçen sezon play-off yarı finalinde Hatayspor'a kaybeden mavi-lacivertliler, Süper Lig özlemini dindirememenin üzüntüsünü yaşadı.

25 yıllık süreçte Süper Lig için 5 kez play-off'ta boy gösteren Akdeniz ekibi, 3 kez yarı finalde, 2 defa da finalde kaybetti.

- Teknik direktör değişiklikleri de işe yaramadı

Adana Demirspor, sezona teknik direktör Ümit Özat yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başladı.

Ligin ilk 3 haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik alan mavi-lacivertlilerde, teknik direktör Özat ile yollar ayrıldı.

Mavi-lacivertli ekipte, Özat'ın ayrılığının ardından teknik direktörlüğe Uğur Tütüneker getirildi.

Ligin 26. haftasında Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan Akdeniz ekibinde, Tütüneker ile de yollar ayrıldı.

Tütüneker'in ardından görevi, kulüpte sportif başdanışmanlık görevini yürüten Cüneyt Dumlupınar aldı.

Sezon içinde 3 teknik direktörün görev yaptığı Adana Demirspor, Süper Lig hedefine bu sezon da ulaşamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
86 yıl sonra ilk! Koşarak geldiler 86 yıl sonra ilk! Koşarak geldiler
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cuma

İmsak
04:02
Sabah
05:36
Öğle
12:50
İkindi
16:38
Akşam
19:54
Yatsı
21:22

Adana Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cuma

Berfin Eczanesi
Seyhan
Doğumevi Eczanesi
Seyhan
Dost Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Necef Eczanesi
Seyhan
Nurstad Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bisikletle Tehlikeli Yolculuk

Bisikletle Tehlikeli Yolculuk

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.