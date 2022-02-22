Adana Kozan'da bazı kovanlarda görülen arı ölümleri üzerine inceleme başlatıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, bazı kovanlarda arı ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

İlçede arıcılık yapan Aytekin Kunt'un çok sayıdaki kovanında arıların öldüğünü bildirmesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Çalışma başlatan ekipler, söz konusu kovanlardan numune aldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de konuyla ilgili inceleme başlattıklarını belirtti.



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