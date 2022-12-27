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Adana merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 26 zanlı tutuklandı

27.12.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana merkezli 4 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 5 kişinin öldürülmesi ile "kasten yaralama", "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi çok sayıda suça karışan çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik 23 Aralık'ta Adana, İstanbul, Nevşehir ve Gaziantep ile KKTC'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında aranan bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 41'e yükseldi.

Zanlılardan 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 37'si adliyeye sevk edildi.

Adliyeye getirilen zanlılardan ise de aralarında suç örgütü elebaşları olduğu öne sürülen C.İ. ile oğlu Y.İ'nin de bulunduğu 26'sı tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunamayan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 kişinin öldürülmesi ile "kasten yaralama", "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi çok sayıda suça karışan çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip başlatmıştı.

Kimlikleri belirlenen 46 zanlının yakalanması için 23 Aralık'ta özel harekat polislerinin desteğiyle Adana, İstanbul, Nevşehir ve Gaziantep ile KKTC'de belirlenen 58 adrese operasyon düzenlenmiş, suç örgütü elebaşları olduğu öne sürülen C.İ. ile oğlu Y.İ'nin de arasında olduğu 40 şüpheli gözaltına alınmıştı. C.İ, KKTC'de sözde iki korumasıyla, oğlu Y.İ. de İstanbul'da lüks evinde yakalanmıştı.

Bu kişilere ait ev ve iş yerlerinde, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3'ü makineli 36 tabanca ve 7 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler, sinyal kesici cihaz ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

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