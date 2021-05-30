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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

30.05.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Ziyapaşa ve Turhan Cemal Beriker bulvarları, Atatürk ve Seyhan caddeleri ile Merkez Park'ta sessizlik hakim oldu.

Mersin'de, sahil şeridindeki İnönü ve Adnan Menderes bulvarlarında sakinlik oluştu, yürüyüş ve bisiklet yolları ile oturma grupları boş kaldı. Soli ve Viranşehir kumsalları da sessizliğe büründü.

Hatay'da da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ile sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, kentin işlek yerlerinden Atatürk, Cumhuriyet, Fatih, Saray, Adnan Menderes, Gündüz, İnönü ve İstiklal caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

Osmaniye'de Atatürk ve Alparslan Türkeş caddeleri ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanlarının tenha olduğu gözlendi.

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