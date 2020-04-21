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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

ADANA HABERLERİ  | 21.04.2020 16:40 | Son Güncelleme

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde koruyucu tulum üretimine başlandı.

Ceyhan ilçesinde de belediye ekiplerince vatandaşların ortak kullandığı cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı.

- Mersin

Akdeniz Belediyesi ekipleri ilçedeki aile sağlık merkezleri ve eczanelerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.

Mut ilçesinde de Belediye ekipleri ve gönüllü çiftçiler tarımda kullandıkları ilaçlama makineleriyle cadde ve sokakları ilaçlayıp yıkadılar.

Yenişehir Belediyesi de ilçede öncelikli hizmet bekleyen ve risk grubundakilere içerisinde maske, kolonya ve koronavirüsle ilgili bilgiler içeren broşürlerin yer aldığı hijyen paketleri dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de salgın nedeniyle bazı işletmelerin kapanması ve hayvanseverlerin evde kalması dolayısıyla besin bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için beslenme odakları ve hayvan bakımevlerine 14 ton mama bıraktı.

- Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kent genelinde dezenfeksiyonu sürdürdü.

Ekipler, vatandaşların sıklıkla kullandığı bankamatik, kaldırım, otobüs duraklarını temizledi.

Reyhanlı Belediyesi ekipleri de Reyhanlı-Kırıkhan kara yolundaki polis kontrol noktasındaki durdurulan araçları ilaçlama yaparak dezenfekte etti.

Polis ekipleri de kontrol noktasındaki denetimleri sırasında sürücülere tedbirli olmaları ve kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

- Osmaniye

Osmaniye'de toplu taşıma araçlarında kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi.

Kent genelinde insanların toplu bulunduğu park, bahçe, durak ve kurum binalarında dezenfekte çalışmaları sürdürüldü.

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Adana Hatay Kovid-19 Mersin Osmaniye tedbir

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Seyhan
Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Çağlayan Eczanesi
Seyhan
Çare Eczanesi
Seyhan
Doğumevi Eczanesi
Seyhan
Köse Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
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