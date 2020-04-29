YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

ADANA HABERLERİ  | 29.04.2020 16:34 | Son Güncelleme

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını Kemaraltı Camisi, Tepebağ, Tellidere, Kurtuluş mahalleleri, Turgut Özal Bulvarı, Kurttepe ve Kenan Evren kavşakları, Atatürk ve Çakmak caddeleri ile Seyhan Devlet Hastanesinde sürdürdü.

Kentte hem Kovid-19'a hem de zararlılara karşı ilaçlama ve dezenfeksiyonun süreceği bildirildi.

- Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele döneminde 70 bin gıda kolisi vatandaşlara ulaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de fatura ödeme noktalarındaki vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda anons yaptı.

Akdeniz Belediyesine bağlı ekipler, ilçedeki çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da yazılı açıklamasında, adliyede ve ceza infaz kurumunda hem dezenfeksiyon hem de salgınla ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

- Hatay ve Osmaniye

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bazı resmi kurumlar ile sık kullanılan otobüs durakları ve ATM'lerde dezenfeksiyon yaptı. Ekipler ayrıca Antakya'daki semt pazarlarında vatandaşlara maske dağıttı.

Osmaniye Belediyesi ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında iftar çadırlarının kurulmaması nedeniyle ramazan boyunca aşevlerinde hazırlanan sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediyor.

Belediye Başkanı Kadir Kara, yaptığı açıklamada, hijyenik ortamda hazırlanan yemeklerin özel kıyafetli belediye personelince evlere ulaştırıldığını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
Anahtar Kelimeler:
Adana Hatay Kovid-19 Mersin Osmaniye tedbir

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Türkiye’de bir ilk

Türkiye’de bir ilk

Tatvan’da sosyal mesafe kontrol noktaları oluşturuldu

Tatvan’da sosyal mesafe kontrol noktaları oluşturuldu

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Adana Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:10
Sabah
05:40
Öğle
12:41
İkindi
16:26
Akşam
19:33
Yatsı
20:56

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Akşam Eczanesi
Seyhan
Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Ekrem Eczanesi
Seyhan
Evin Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Metropol Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sağlık Bakanlığınca gönderilen 542 bin maskenin 158 bini işletmelere dağıtılmaya başlandı

Sağlık Bakanlığınca gönderilen 542 bin maskenin 158 bini işletmelere dağıtılmaya başlandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.