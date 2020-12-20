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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

HATAY HABERLERİ  | 20.12.2020 21:14 | Son Güncelleme

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

ADANA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik devam ediyor.

Adana'nın en işlek noktalarından Bülent Angın, Ziyapaşa, Atatürk ve Turhan Cemal Beriker bulvarları ile İstasyon, 5 Ocak ve İnönü Meydanı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda önlem aldı, denetim yaptı.

- Mersin

Mersin'de kentin en işlek noktalarından olan Gazi Mustafa Kemal, İnönü ve Adnen Menderes bulvarları boş kaldı.

Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu sahil bandındaki Galatasaray Meydanı ve çevresi de sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda başlattığı denetimleri aralıksız sürdürdü.

- Hatay

Hatay'da, Kovid-19 dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu gözlendi.

Kentin en işlek caddelerinde sessizlik hakim olurken polis kontrol noktalarında denetim gerçekleştirdi.

-Osmaniye

Osmaniye'de de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin Bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli Meydanı sessizliğe büründü.

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