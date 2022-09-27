Adana Valisi Haluk Levent'i aradı! Şarkıcı Adana'ya gidince şoke oldu

Şarkıcı Haluk Levent son paylaşımıyla dikkat çekti. Adana Valisi Süleyman Elban, Haluk Levent’i arayarak Adana Lezzet günleri için düzenlenen kahvaltıya davet etti. Davet üzerine Adana’ya giden Levent ise kahvaltının yerini öğrenmek için valiyi arayınca şoke oldu.

Levent etkinliğin İstanbul Ortaköy’de düzenlendiğini öğrenince sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcı paylaşımında şunları yazdı:

"İki gün önce Adana Valisi Sayın Elban aradı.

-Adana Lezzet günleri kapsamında 27 Eylül’de bir kahvaltı veriyoruz.

Gelir misiniz?

-Tabii ki sayın valim...

Az önce:

-Sayın valim sabah kahvaltı nerede?

-Feriye Restaruant’ta Ortaköy’de.

-Ortaköy! Ama ben Adana’ya geldim.

-Yapmayın ya."

"TÜM ADANA İSTANBUL'A TOPLANMIŞ"

Levent bir sonraki paylaşımında ise "Ben Adana’ya çağrıldığımı zannederken

tüm Adana İstanbul’a toplanmış ben ise Adana’ya gelmişim " dedi.



