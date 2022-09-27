MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adana Valisi Haluk Levent'i aradı! Şarkıcı Adana'ya gidince şoke oldu

Adana Valisi Haluk Levent'i aradı! Şarkıcı Adana'ya gidince şoke oldu

27.09.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Levent sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla Twitter'ın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. AHBAP Derneği Başkanı da olan Haluk Levent, valinin Adana Lezzet günleri kapsamındaki daveti için Adana'ya çağırıldığını düşünerek şehre gitti ama gittiğiyle de kaldı. İşte Levent'in yaşadığı komik olay...

Adana Valisi Haluk Levent'i aradı! Şarkıcı Adana'ya gidince şoke oldu

Şarkıcı Haluk Levent son paylaşımıyla dikkat çekti. Adana Valisi Süleyman Elban, Haluk Levent’i arayarak Adana Lezzet günleri için düzenlenen kahvaltıya davet etti. Davet üzerine Adana’ya giden Levent ise kahvaltının yerini öğrenmek için valiyi arayınca şoke oldu.

Levent etkinliğin İstanbul Ortaköy’de düzenlendiğini öğrenince sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcı paylaşımında şunları yazdı:
"İki gün önce Adana Valisi Sayın Elban aradı.
-Adana Lezzet günleri kapsamında 27 Eylül’de bir kahvaltı veriyoruz.
Gelir misiniz?
-Tabii ki sayın valim...
Az önce:
-Sayın valim sabah kahvaltı nerede?
-Feriye Restaruant’ta Ortaköy’de.
-Ortaköy! Ama ben Adana’ya geldim.
-Yapmayın ya."

Ekran Alıntısı

"TÜM ADANA İSTANBUL'A TOPLANMIŞ"

Levent bir sonraki paylaşımında ise "Ben Adana’ya çağrıldığımı zannederken
tüm Adana İstanbul’a toplanmış ben ise Adana’ya gelmişim " dedi.

2

15 milyon lira borç ödemişti! Serdar Ortaç muhteşem manzaralı evini satıyor... İşte değeri15 milyon lira borç ödemişti! Serdar Ortaç muhteşem manzaralı evini satıyor... İşte değeri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mini etekli ayna paylaşımıyla büyüledi! Fit fiziği dikkat çektiSurvivor Aleyna Kalaycıoğlu mini etekli ayna paylaşımıyla büyüledi! Fit fiziği dikkat çekti
Ünlü şarkıcı tarikatın yeni şeyhi olduÜnlü şarkıcı tarikatın yeni şeyhi oldu
Yatak odasından iç çamaşırlı pozunu paylaştıYatak odasından iç çamaşırlı pozunu paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

İtiraflarıyla dikkat çekti! Cinsellik sorusuna açık açık yanıt verdi

İtiraflarıyla dikkat çekti! Cinsellik sorusuna açık açık yanıt verdi

EYT'de beklenen haber geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

EYT'de beklenen haber geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

İlginizi Çekebilir

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.