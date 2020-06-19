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Adana Valisi Süleyman Elban görevine başladı

ADANA HABERLERİ  | 19.06.2020 16:49 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban görevine başladı

Ağrı Valisi olarak görev yaparken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adana Valisi olarak atanan Süleyman Elban görevine başladı.

Elban, valilik binası önünde vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Karşılama töreninin ardından Vali Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hem nüfus hem de ekonomik olarak en büyük şehirlerinden biri olan Adana'da göreve başlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şükranlarını sunan Elban, "Adana'mızın başta eğitim, sağlık, kültür ve ekonomisinin, altyapı ve tüm alanlarda bulunduğu noktadan daha ileri taşımak için göreve başladığım bugünden, görevi bırakacağım güne kadar elimizden geldiğince gayret sarf edeceğiz, çaba göstereceğiz. Biz buraya hizmet etmeye geldik. İşimiz, gücümüz insanımız ve Adana'mız olacak." diye konuştu.

Elban, Adana'dan Mardin Valiliğine atanan Mahmut Demirtaş'a da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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