Adana ve Mersin'e kısa süre kar yağdı

Adana ve Mersin'in kent merkezinde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu.

Adana'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaklaşık 15 dakika sürdü.

Merkez Çukurova ilçesinde bulunanlar, kar yağışını cep telefonlarıyla kayda aldı.

Mersin'de de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa süre sonra etkisini yitirdi.



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