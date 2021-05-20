Adana'da 100 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda 100 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında Yumurtalık ilçesi Deveciuşağı Mahallesi'ndeki bir adreste arama yaptı.

Aramada 100 litre sahte içki ele geçirildi, şüpheli K.U. yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz