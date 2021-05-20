YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 100 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 100 litre sahte içki ele geçirildi

20.05.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 100 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda 100 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında Yumurtalık ilçesi Deveciuşağı Mahallesi'ndeki bir adreste arama yaptı.

Aramada 100 litre sahte içki ele geçirildi, şüpheli K.U. yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
Adana'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyorAdana'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 20 Mayıs Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:20
Öğle
12:40
İkindi
16:30
Akşam
19:50
Yatsı
21:21

Adana Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Perşembe

Berfin Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Ekrem Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Anıl Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Onur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Antalya'da FETÖ sanığı öğretmene 10 yıl hapis cezası verildi

Antalya'da FETÖ sanığı öğretmene 10 yıl hapis cezası verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Çanakkaleli esnaf ve çiftçinin yüzünü güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Çanakkaleli esnaf ve çiftçinin yüzünü güldürdü

Altay-İstanbulspor maçının ardından

Altay-İstanbulspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.