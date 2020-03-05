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Adana’da 15 gün süreyle eylem yapılması yasaklandı

ADANA HABERLERİ  | 05.03.2020 12:56 | Son Güncelleme

Adana’da Bahar Kalkanı Harekatı sebebiyle yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 15 gün süreyle eylem yapılması yasaklandı.Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan “Bahar Kalkanı Harekatı” ile “Suriye İdlib kentinde Suriye rejim güçlerine karşı” yapılan harekatı protesto etmek amacıyla, ilimiz sınırları içerisinde, farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 5 Mart 2020 tarihinden başlayarak 15 gün süreyle, ilimizde gerçekleşmesi muhtemel eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin ilimiz genelinde yasaklanmıştır” denildi.

Adana’da Bahar Kalkanı Harekatı sebebiyle yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 15 gün süreyle eylem yapılması yasaklandı.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan “Bahar Kalkanı Harekatı” ile “Suriye İdlib kentinde Suriye rejim güçlerine karşı” yapılan harekatı protesto etmek amacıyla, ilimiz sınırları içerisinde, farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 5 Mart 2020 tarihinden başlayarak 15 gün süreyle, ilimizde gerçekleşmesi muhtemel eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin ilimiz genelinde yasaklanmıştır” denildi.

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Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
Nurstad Eczanesi
Seyhan
Özsoy Eczanesi
Seyhan
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