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Adana'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

12.01.2024 07:57 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, S.D, Sakarya'dan ailesiyle Adana'ya gezmeye gelen ve Çınarlı Mahallesi'nde bulunan tatlıcıdan alışveriş yapan U.M'nin yanına yaklaşarak para istedi.

Bunun üzerine U.M. cüzdanından para çıkartarak S.D'ye uzattı. S.D. henüz bilinmeyen nedenle parayı geri vererek U.M'ye saldırdı.

Daha sonra yaşanan arbede sırasında, S.D. yanında bulundurduğu bıçakla U.M. ve H.S'yi yaraladı.

S.D. olay yerinden kaçarken, U.M. ve H.S. kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 14 suç kaydı bulunan S.D, suç unsuru bıçakla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. tutuklandı.

Bu arada olay anı iş yerinin güvenlik kamerası yansıdı. Görüntülerde, S.D'nin U.M'nin yanına gelerek para istemesi, U.M'nin cüzdanından para çıkarıp vermesi yer alıyor. S.D'nin daha sonra parayı geri uzatıp U.M'ye saldırması ve yaşanan arbede görüntülere yansıyor.

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