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Adana'da 2 otomobil hırsızı tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 05.09.2020 10:13 | Son Güncelleme

Adana'da 2 otomobil hırsızı tutuklandı

Adana'da park halindeki otomobili düz kontak yaparak çalan 2 zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Tren Garı arkasına otomobilini park eden H.G, döndüğünde aracını yerinde bulamayınca durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobilin yanına motosikletle gelen iki şüpheliden birinin otomobilin ön camını kırarak içine girdiğini ve düz kontak yaparak çalıştırdığı araçla uzaklaştığını tespit etti.

Şüphelilerin daha öncede bisiklet hırsızlığı olayına karışan Ü.T ve U.K. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı motosikletin de çalıntı olduğunu ortaya çıkardı.

Çalınan otomobil merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Ü.T. ve U.K, olay günü alkollü olduklarını, aracın camının açık olduğunu görünce çalıştırıp gezdiklerini, daha sonra da Akıncılar Mahallesi'nde bırakarak kaçtıklarını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

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